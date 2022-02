GF Vip, Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: nuovo scivolone della soprano.

Katia Ricciarelli colpisce ancora: potrebbe essere il titolo di un film, invece è il GF Vip. La soprano si è scagliata ancora una volta contro Miriana Trevisan, commentando i suoi “capelli brutti” e paragonandola ad un “serpente“.

GF Vip: Katia contro Miriana

Fin dai primi giorni del GF Vip, la convivenza tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan è stata piuttosto altalenante. Si sono amate per una manciata di giorni, poi è iniziata la guerra. E’ stata soprattutto la soprano ad alimentare la battaglia, visto che la showgirl soltanto nelle ultime settimane ha iniziato a replicare a tono. Non a caso, le ultime frecciatine arrivano ancora una volta da Katia. Parlando con l’amica Soleil Sorge ha tuonato:

“Su quel divano ogni volta si mette in posizione, poi parla da sola. Io poi che vengo dal melodramma, quando entra con quei vestiti fuori dal tempo da Violetta Valery dei tempi della Toti Dal Monte, che è una cantante di tanti anni fa, con questi capelli che mi vien voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti”.

Parole al vetriolo, che probabilmente la Ricciarelli non si è neanche resa conto di pronunciare.

L’affondo di Katia Ricciarelli

Non contenta, Katia ha proseguito:

“Poi si mette lì in posa e parlotta, annuisce e fa la commedia e parla da sola, si è creata il vuoto. Ogni volta che la vedi è sempre abbracciata a una di loro come dire ‘ ti consolo io’. Lei è così melodrammatica mio Dio. Quella è un serpente, ‘il cobra non è un serpente…'[…] Ormai lei e quelle con cui sta sono uguali, si comportano allo stesso modo e sono false”.

La Ricciarelli si riferisce a Miriana e alle sue amiche più care, tra cui c’è anche Manila Nazzaro, ex alleata della soprano.

Katia sparla anche di Lulù

Nel mirino di Katia non c’è solo la Trevisan, ma anche Lulù Selassié. La Ricciarelli non la sopporta e non ne ha mai fatto mistero, salvo spendere qualche parolina buona in diretta. Nei confronti della principessina ha tuonato:

“Kabir ha detto una cosa reale, è un cartone animato insomma. Perché non c’è niente di vero in questa ragazza. Dalle lentiggini, a quei cosi in testa, la borsettina. Tiri via la borsetta e i bernoccoli sulla testa e non c’è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica. Quindi non è che sia tanto… Se tu la provochi, scoppia e viene fuori la vera. Lei è dolce e altro? Non ci dimentichiamo quello che fa. Questa cosa della borsettina era una roba grottesca. Quello che mi meraviglia e mi dispiace è la reazione di lui (Manuel Bortuzzo, ndr) che prima era… poi improvvisamente si è aperto un mondo. Ci manca soltanto che va lei in finale”.

Chi andrà in finale? Al televoto ci sono proprio Katia, Lulù e Soleil.