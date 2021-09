GF Vip, Katia Ricciarelli a rischio squalifica? “Se fate così non mi diverto”

Katia Ricciarelli è a rischio squalifica al Grande Fratello Vip? Alcune frasi della cantante potrebbero compromettere la sua posizione.

A meno di 48 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli rischia la squalifica dal programma? Alcune affermazioni fatte dalla cantante metterebbero a rischio la sua posizione.

Katia Ricciarelli a rischio squalifica

Katia Ricciarelli è stata la prima concorrente a entrare nella casa del GF Vip 6 e, secondo indiscrezioni, potrebbe essere anche la prima uscire: alcuni comportamenti della cantante lirica infatti potrebbero farle rischiare la squalifica.

In tanti sui social hanno notato ad esempio che, rivolgendosi ad Alex Belli, l’ex moglie di Pippo Baudo avrebbe detto: “Sembri un poco r**chione” o che ancora, rivolgendosi ad alcune concorrenti, avrebbe detto: “Sembrano paralitiche”. Le affermazioni fatte dalla cantante verranno punite dalla produzione del programma? Al momento sulla questione non sono giunte conferme e essendo la Ricciarelli uno dei volti di punta di questa edizione, sembra improbabile che sia anche la prima ad andarsene.

Katia Ricciarelli: lo scherzo

Nelle ultime ore la cantante lirica ha tuonato contro gli altri concorrenti per quello che secondo lei sarebbe stato uno scherzo di cattivo gusto. I concorrenti le hanno infatti fatto credere che uno degli uomini del gruppo rischiasse la squalifica per aver detto qualcosa di offensivo nei confronti delle ragazze.

“Sono scherzi che non si fanno questi, io sono qui per divertirmi ma se fate così non mi diverto più”, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo su tutte le furie.

Voleranno scintille tra lei e gli altri concorrenti nella casa del GF Vip? Nelle ultime ore Katia Ricciarelli aveva mostrato una certa insofferenza anche verso le altre concorrenti, che non avevano fatto altro che parlare di cibo e di diete per tutta la mattina. “Siete veramente noiose”, aveva detto.

Katia Ricciarelli al GF Vip

Katia Ricciarelli ha svelato di essere entrata al Grande Fratello Vip perché “conservo intatta la voglia di giocare e divertirmi.

È lo spirito con cui entro nel programma, di vincere non me ne frega niente”. La cantante ha anche dichiarato che non le sarebbe dispiaciuto incontrare il suo ex marito, Pippo Baudo, qualora fosse venuto a trovarla all’interno del reality show. I due hanno mantenuto buoni rapporti nonostante si siano separati – tra grande clamore – nel 2004. Oggi Katia Ricciarelli sarebbe single, ma ha anche ammesso di non sentire la mancanza dell’amore nella sua vita.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy