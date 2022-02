Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Alex Belli per la reazione che ha avuto al bacio tra Delia e Soleil

Katia Ricciarelli, dopo aver accolto in modo abbastanza caloroso Alex Belli, si è scagliata contro di lui. La soprano non ha accettato l’atteggiamento che l’attore ha avuto con Soleil Sorge e l’ha attaccato senza mezzi termini.

GF Vip: Katia contro Alex per Soleil

L’ultima festa del GF Vip è stata, come al solito, particolarmente alcolica. Tra un bicchiere di vino e l’altro, alcuni concorrenti hanno dato spettacolo in modo decisamente imbarazzante. In primis ci sono Soleil Sorge e Delia Duran, che si sono lasciate andare ad un bacio passionale che la modella ha descritto come uno “scambio di energie“. Dopo questo momento, però, l’influencer italo-americana è finita in lacrime. A raccogliere il suo sfogo è stata l’amica Katia Ricciarelli.

La soprano, senza girarci troppo intorno, ha esclamato:

“Ci sei cascata come una pera cotta. Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare un’altra volta… Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo! Lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli!”.

Katia Ricciarelli senza freni

Mentre Katia rimproverava Soleil per quella che, a suo dire, è stata un’ìngenuità, Alex è passato vicino a loro per andare in confessionale.

La Ricciarelli, vedendolo, ha tuonato:

“Adesso non sono affari tuoi! Non sono inca**ata, fatti gli affari tuoi, cretino!”.

Appena Belli è uscito dal confessionale, la soprano ha proseguito con la sua invettiva:

“Vai, vai… Senza ritorno! Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità…”.

L’ex moglie di Pippo Baudo è una furia. Il motivo, ovviamente, è semplice: la sua protetta Soleil è finita in lacrime e lei non sopporta di vederla soffrire.

Lo sfogo di Katia

In seguito, Katia si è sfogata anche con Antonio Medugno. La soprano ha confessato che, dopo il bacio tra Soleil e Delia, ha parlato con Alex, ma lui non si è mostrato affatto sconvolto. La Ricciarelli ha raccontato:

“Stai scherzando? Ho visto tutto ieri! Io dico ad Alex: ‘Ma ti rendi conto?’. E lui mi dice: ‘Lo capisci perché io amo tanto Delia? Perché è pazza… Sei un cogli**e, veramente guarda”.

A questo punto, la “Vippona” non ha alcun dubbio: Belli e la Duran sono d’accordo.