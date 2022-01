Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Lulù: “Str**za, vai a scuola al tuo Paese”

"Scimmia", "principessa che sta con le gambe aperte", "str**za", "vai a scuola nel tuo Paese": le parole che Katia ha rivolto a Lulù fanno discutere.

Prima con Francesca Cipriani, poi con Miriana Trevisan fino a Eva Grimaldi, che è scoppiata in lacrime. Nella casa di Cinecittà non ci sono solo nuovi amori che sbocciano e amicizie intense: al Grande Fratello Vip non mancano i litigi. A rendersi protagonista di nuove liti scoppiate tra i vipponi è Katia Ricciarelli, la quale si è scagliata contro Lulù.

Le parole che ha rivolto alla giovane coinquilina hanno alimentato non poche polemiche.

Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Lulù

Dopo l’accesa diretta del lunedì sera, tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié non sono mancati i litigi. Valeria Marini ha provato a riportare il sereno tra i conquilini al tavolo, che tuttavia proprio non le hanno dato ascolto. “Stiamo mangiando in tranquillità”, ha provato a dire la famosa showgirl.

Nel bel mezzo di un litigio, Katia Ricciarelli ha risposto alle parole di Lulù, che ha detto: “Le figure di me**a le fate voi”. “Smettila eh”, è stata la reazione di Katia. Lulù ha subito ribadito: “Non ti rispondo neanche, non ho interesse a parlare con te”.

“Allora vai a mangiare fuori, fila”, ha detto stizzita la Ricciarelli.

La Selassié non ha apprezzato il modo di fare della cantante, che con le sue parole sta ferendo Lulù e altre donne della casa. La gieffina, infatti, ha risposto: “Ma faccio quello che mi pare, pensi di essere la padrona di casa? Qui nessuno è padrone, siamo tutti uguali“.

Katia ha subito reagito, dicendo: “Parla bene, str**za”. “Ma stronza sarai tu“, è la replica di Lulù.

Katia Ricciarelli contro Lulù: “Vai a scuola nel tuo Paese”

Sentendo in lontananza la Selassié dire “vai a scuola”, la Ricciarelli ha replicato: “Vai a scuola tu, al tuo paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente“. Carmen Russo, la quale pare si sia subito resa conto della gravità di quelle parole, ha provato a calmare Katia, dicendole: “Non mettere benzina sul fuoco”.

Lulù ha sentito e, infuriata, ha risposto: “Io sono nata in Italia e non ti permettere mai più, la gente ti ha abituato male nella vita”. Dopo l’offerta ironica da parte di Katia di un po’ di carne, la princess ha reagito d’impulso, dicendole: “Ma chi te se inc**a, magnatela te che hai sempre fame”.

Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Lulù: “Scimmia”

Solo poche ore prima del litigio scoppiato tra Katia e Lulù, altre parole usate dalla cantante nei confronti della coinquilina hanno fatto molto discutere.

Riferendosi allo scontro avuto con Lulù durante le nomination, Soleil ha commentato: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e Katia Ricciarelli ha rispsoto: “Ma chi? Quella scimmia lì. Ah non si può dire“. Continuando a parlare con Manila e Soleil delle tensioni scoppiate nel corso della puntata, la Ricciarelli ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”.