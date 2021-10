Gf Vip: Katia Ricciarelli ha offeso Soleil Sorge? Le presunte parole della cantante lirica

Un particolare epiteto pronunciato da Katia Ricciarelli nella Casa del Gf Vip ha acceso l'astio dei fan di Soleil Sorge: la verità sull'accaduto

In queste ore sta circolando sul web un video molto particolare, che metterebbe in cattiva luce l’attuale gieffina Katia Ricciarelli. Dalla clip in questione pare infatti che la cantante lirica abbia pronunciato una volgare offesa nei confronti di Soleil Sorge, scatenando una vera e propria bagarre sui social.

Katia Ricciarelli offende Soleil Sorge?

Sembra ad ogni modo che il video in questione sia stato in qualche maniera equivocato. Per celebrare la nascita del codice Morse, i Vipponi sono stati infatti chiamati a impararlo a memoria. Proprio mentre avveniva quest’operazione, Katia si era messa in disparte con Raffaella Fico per cercare di memorizzarlo.

Fate girare questa clip per la grande eleganza di questo cesso di donna di età avanzata che dà della ‘troia’ a Soleil mentre passa, e la Fico che se la ride.

Uno schifo mai visto al Gf !! #gfvip

#gfvip6 pic.twitter.com/q96TrmDfmf — Alfio (@Alfio7even) October 3, 2021

In quell’esatto momento si trovava a passare di lì Soleil, al cui transito è parso appunto di sentire la tremenda offesa dell’artista veneta. In modo più obiettivo, tuttavia, alcuni utenti hanno voluto far luce sulla verità e hanno scoperto che la Ricciarelli si stava riferendo solo alla memorizzazione del punto e linea del suddetto codice Morse. Identificando uno dei due simboli con tale epiteto, quest’ultimo non pare dunque essere stato riferito a Soleil.

La questione sarà davvero rientrata?