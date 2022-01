GF Vip, Katia Ricciarelli preoccupata: “Non voglio essere messa alla gogna”

Katia Ricciarelli andrà verso la squalifica dal GF Vip? Le sue frasi contro Lulù Selassié hanno generato un putiferio.

Nella casa del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli ha avuto un’accesa lite con Lulù Hailé Selassié e a quanto pare non sarebbe intenzionata a chiedere scusa.

Katia Ricciarelli: la lite con Lulù Hailé Selassié

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli è finita nell’occhio del ciclone per aver rivolto alcuni insulti razzisti alla principessa Lulù Hailé Selassié.

Alcune delle concorrenti del realtiy show (come Manila Nazzaro e Miriana Trevisan) si sono schierate dalla parte della principessa etiope e nelle ultime ore Katia Ricciarelli ha affermato di non voler essere messa alla gogna per quanto successo anche se, a suo dire, avrebbe avuto ragione a fare simili affermazioni. “Ho specificato che non devono guardare soltanto quello che ho detto, ma la causa e guardare il senso delle frasi.

Si deve guardare causa ed effetto…”, ha dichiarato la cantante lirica, e ancora: “Io non voglio essere messa alla gogna per delle cose che non erano offensive…”

Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié

Durante la sua lite con Lulù Hailé Selassié Katia Ricciarelli si è rivolta a lei dandole della scimmia e aggiungendo “La principessa che sta con le gambe aperte”, e ancora: “Vai a scuola al tuo paese”. La vicenda ha generato un putiferio in rete e nella casa, e Miriana Trevisan ha fatto sapere di essere intenzionata a lasciare il programma qualora avvengano di nuovo episodi di questo tipo.

Katia Ricciarelli verso la squalifica?

In queste ore in rete si parla della possibilità di squalificare Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip ma al momento sulla questione non sono emerse conferme. La produzione del reality show al momento ha preferito non rompere il silenzio sulla questione e in tanti si domandano cosa accadrà nella puntata del GF Vip del 7 gennaio (che sostituirà Viaggio nella Grande Bellezza speciale quirinale).