Gf Vip, Katia Ricciarelli pronta a lasciare il reality? “‘Non ne posso più, voglio andar via”

"Voglio andare a casa, non mi trovo più": lo ha detto Katia Ricciarelli in uno sfogo all'interno della casa di Cinecittà.

All’interno della casa più spiata (e chiacchierata) d’Italia ha fatto conoscere un lato di sé che molti fan proprio non si aspettavano. Katia Ricciarelli divide i telespettatori: il suo carattere deciso e talvolta provocatore non piace ai fan pi affezionati del reality.

Gf Vip, Katia Ricciarelli vuole lasciare la casa?

Dopo la lite con Davide Silvestri, l’attore che piace per la sua umiltà e la simpatia dirompente, Katia Ricciarelli si è lasciata andare a uno sfogo che lascia pochi spazi ai dubbi.

La famosa artista ha espresso il suo malessere e sarebbe pronta a lasciare la casa. I fan, tuttavia, sono pronti a scommettere che lei tornerà sui suoi passi, non rinunciando alla sua avventura a Cinecittà.

Gf Vip, Katia Ricciarelli lascia la casa? Lo sfogo

Parlando con Carmen Russo, Katia ha spiegato di non trovarsi più bene nella casa del Grande Fratello Vip.

“Non ne posso più, non ne posso più”, ha ribadito. “L’ho detto anche dentro, voglio andare a casa, non mi trovo più“, ha dichiarato la Ricciarelli.

Gf Vip, Katia Ricciarelli vuole lasciare la casa? La lite Davide Silvestri

Katia non ha proprio gradito l’espressione “vecchietta” usata da Davide Silvestri.

“Sto male per tanti motivi e voi infierite chiamandomi vecchia. La prossima volta che me lo dici, ti giuro che ti tiro uno schiaffo, perché altrimenti ti dico che sei un nano“, è stata la sua reazione.