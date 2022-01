GF Vip, Katia Ricciarelli svela cosa le hanno detto gli autori dopo la puntata

Al GF Vip è tempo di rivelazioni e confessioni, Katia Ricciarelli ha raccontato cosa le è stato detto dagli autori, dopo la puntata del 7 gennaio 2022.

Katia Ricciarelli si configura come la concorrente più discussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip; nella puntata del 7 gennaio 2022, nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei confronti della cantante lirica, che ha commesso diversi errori in queste settimane.

La Ricciarelli all’indomani della messa in onda della puntata ha rivelato a Soleil cosa le è stato detto dagli autori in confessionale, proprio a conclusione del consueto appuntamento settimanale del reality.

GF Vip, Katia Ricciarelli dopo la puntata del 7 gennaio: nessuna squalifica

La puntata di venerdì 7 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip è stata particolarmente intensa per tutti i concorrenti della casa più spiata d’Italia, ma soprattutto per Katia Ricciarelli, che dopo aver pronunciato alcune battute infelici ed esternazioni che poco si addicono ad una donna della sua caratura, ha rischiato di subire un pesante provvedimento disciplinare, che alla fine non è arrivato.

GF Vip, Katia Ricciarelli svela a Soleil cosa le hanno detto gli autori dopo la puntata

Katia Ricciarelli, nella mattinata di sabato 8 gennaio 2022, ossia all’indomani della messa in onda della puntata serale del reality, ha raccontato a Soleil Sorge cosa le è stato detto dagli autori del Grande Fratello dopo la conclusione della puntata, ecco le sue parole:

“Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… Per come mi sono comportata. Grazie tanto ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perchè ve lo meritate. Perchè poi stanno male anche loro, ecco. No, ma io riconosco“.

Dunque, secondo quanto riferito dalla cantante lirica all’influencer, gli autori del reality si sarebbero addirittura complimentati con lei per il comportamento seguito durante la puntata. Gli stessi complimenti non sono arrivati da alcuni ex Vipponi che sono stati squalificati per comportamenti simili a quelli della Ricciarelli.

GF Vip, Clarissa Selassiè su Katia Ricciarelli dopo la puntata: il lungo sfogo

In molti si aspettavano una squalifica di Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip, nella serata di venerdì 7 gennaio 2022 e in molti sono rimasti delusi per il mancato provvedimento, tra questi vi è certamente Clarissa Selassiè, sorella di Lulù e Jessica, che su Instagram ha parlato di Katia Ricciarelli, pubblicando un comunicato a nome della sua intera famiglia, ecco cosa ha scritto: