GF Vip, Katia Ricciarelli vuole lasciare il Reality-Show: la confessione nella notte

Il noto soprano Katia Ricciarelli ha confessato nella notte che vorrebbe lasciare la casa del Grande Fratello.

Dopo Tommaso Eletti, anche una seconda concorrente ha confessato di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Il noto soprano Katia Ricciarelli ha infatti affermato di non voler rimanere per tutta la durata del Reality in quanto si tratterebbe comunque di troppi mesi.

Ad unirsi al quadro il fatto che la cantante lirica vorrebbe ritornare alla sua vita di sempre e di voler adempiere ad alcuni impegni lavorativi già fissati.

Gf Vip Katia Ricciarelli, la conversazione con Alex Belli

Nel frattempo fa discutere la conversazione intrattenuta con Alex Belli nella quale sono state pronunciate frasi a sfondo razzista. Commentando alcuni punti salienti avvenuti durante la settimana, Alex Belli parlando di Samy ha affermato: “Samy ha questo modo tipico delle loro culture… devi integrarti in questa società”.

A questa affermazione Katia Ricciarelli ha risposto: “Le loro culture… L’ho detto tante volte… ci sono delle regole che vanno rispettate, noi veniamo là da voi… che facciamo?”

Gf Vip Katia Ricciarelli, le frasi e sfondo razziale

Ad essere presa di mira da Alex Belli e Katia Ricciarelli è stata anche Ainett Stephens. Anche in questo caso non sono mancate le allusioni a sfondo razziale: : “Hai visto che cattiveria che c’ha addosso Ainett? Una cosa che non l’abbiamo mai vista…”, ha chiesto il noto attore di Centovetrine.

A questa domanda Ricciarelli senza indugio ha risposto: “Io l’ho vista invece, eh beh… tipica!”.

Gf Vip Katia Ricciarelli, il ricordo del matrimonio con Pippo Baudo

In una delle precedenti puntate, Katia Ricciarelli aveva raccontato con piacevole nostalgia, l’ultimo amore vissuto con Pippo Baudo con la quale è stata sposata fino al 2004. “Dopo 5 mesi che ci siamo conosciuti ci siamo sposati, è stato un amore importante il […] Pippo ti voglio bene”.

Il noto soprano proseguendo nel suo commento ha raccontato qual è stata la sensazione che ha provato nel rivedere l’ex marito dopo tanto tempo: “Lo scorso anno ci siamo rivisti dopo tanto tempo all’Arena di Verona ed è stato come ritrovarsi, lui si è preoccupato per me, ma ora dopo tutto questo tempo credo sia giusto dirci che ci vogliamo bene è inutile portare rancore”.