GF Vip, l’ex di un noto volto del reality show vuole apparire sui giornali

GF Vip: le indiscrezioni

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, un ex partner di uno dei concorrenti del GF Vip 7 vorrebbe fare di tutto pur di apparire sui giornali.

“E a proposito di GF Vip….

l’ex compagno, assetato di flash, di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella casa più spiata d’Italia, sta facendo fuoco e fiamme per apparire sui giornali con dichiarazioni bollenti sul suo ex amore. Si è persino dotato di un ufficio stampa che propone, con scarsi esiti, interviste e ospitale per il suo ignoto assistito. Di chi stiamo parlando?”, si legge su Dagospia. Di chi si tratterà?

Per ora sembra che a prendere parte al programma saranno di sicuro Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen) e Giovanni Ciacci, che ha svelato pubblicamente di essere sieropositivo.

Giovanni Ciacci e Signorini

Il conduttore Alfonso Signorini ha fatto sapere di aver cambiato il regolamento del reality show pur di avere Giovanni Ciacci come concorrente. Si dà il caso infatti che, in passato, chi era sieropositivo non potesse partecipare ai reality show.