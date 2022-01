GF Vip, l’incontro tra Alex e Delia: “Il nostro amore è libero”

Nel corso della trentaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Alex Belli e Delia.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 21 gennaio con la trentaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Alex Belli e Delia. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, trentaseiesima puntata del GF Vip

Nel corso della trentaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Alex Belli e Delia. Per l’occasione Delia Duran ha dichiarato: “Cosa vuoi fare nella tua vita? Continuare con queste manie di protagonismo? Invece di proteggere il nostro rapporto, continui a scrivere l’hashtag “Solex”. Perché continui a mettere questo cavolo di hashtag. Non ti capisco“.

Alex Belli, le dichiarazioni dell’attore

Alex Belli dal suo canto ha replicato: “Ho fatto un bellissimo post per noi e non te lo hanno fatto vedere“. Per poi aggiungere: “Io ho scelto te. Non fare Santa Maria Goretti. Vuoi calpestare il nostro anello, simbolo del nostro amore e della nostra libertà.

Se io ho un’amicizia con Sole è un’altra cosa e lei lo sa. Io ti ho chiesto perdono perché so che erano immagini forti. Ma quello che siamo noi, è un rapporto libero“.

Alex Belli, l’incontro con Delia Duran

Delia ha quindi chiesto all’attore di spiegare il significato delle sue parole. Belli ha quindi affermato: “L’amore è libertà. Non possiamo discutere alla nostra età per un post e un aereo.

Io ho fatto post di amicizia, che non vanno a minare quello che siamo noi. Racconta quello che siamo noi, abbiamo la possibilità nel 2022 di raccontare un altro frangente dell’amore“.

Ha quindi proseguito: “Noi siamo questo, non siamo la coppia del Mulino Bianco. Noi abbiamo questo anello perché abbiamo giocato a carte scoperte dall’inizio. Delia Duran è l’amore della mia vita, è libera mentalmente. Stai attenta, stanno cercando di calpestare quello che siamo noi“.

Interpellata dal conduttore, Delia Duran dal suo canto ha commentato: “Ci sono tante forme d’amore, per me però è fondamentale il rispetto. Gli ho chiesto di dimostrare l’amore per me non postando quelle cose, ma lui continua a farlo“.