GF Vip, l’incontro tra Alex e Soleil: “Non ti tradirò mai”

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 21 gennaio con la trentaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Alex Belli e Soleil. Ecco cosa è successo.

Soleil e Alex Belli, trentaseiesima puntata del GF Vip

Dopo l’incontro tra Alex Belli e Delia, l’attore ha avuto, sempre nel corso della trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip, un confronto con Soleil. Quest’ultima ha dichiarato: “Voglio fare il punto su alcune cose che non mi sono piaciute: la prima è perché siete in questa crisi e Delia sta qui? Ho trovato tutto un po’ strano, fuori hanno parlato di teatro.

Un’altra cosa è che lei è entrata dicendo delle cose molto pesanti sul “cosa è successo sotto le coperte” e vorrei tocca a te dirlo e me lo devi per rispetto. Ero la prima a volerti chiedere una posizione in questa storia“.

Soleil e Alex Belli, le dichiarazioni dell’attore

Alex Belli ha quindi affermato: “La nostra amicizia io la difendo a spada tratta.

In questo momento, tu hai tutti contro e io sono accanto con te. Noi abbiamo detto fin dall’inizio, che la nostra amicizia, il nostro amore e la nostra complicità ha qualcosa di molto più elevato, rispetto a come vuole essere mercificato. Quando sono uscito da qui, ho trovato una donna che si era persa, persa di cose che non stanno né in cielo e né in terra. Tu in tre mesi hai conosciuto la mia essenza, non ti tradirò mai“.

Soleil e Alex Belli, le parole di Alfonso Signorini

Sull’argomento è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini che a tal proposito ha dichiarato: “Tutta questa passione che metti con Soleil io non l’ho vista con Delia. Che ci stai a fare con Delia se hai tutta questa passione con Soleil?“. Poi rivolgendosi a Delia Duran, sempre il conduttore ha aggiunto: “Io sto friggendo per quello che sta dicendo, ma come fai a sopportare tutto quello che sta dicendo”.