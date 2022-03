Al GF Vip sarebbe in corso una faida interna tra Signorini e la società di produzione del programma.

Secondo indiscrezioni, nonostante il successo acquisito dalle ultime edizioni del GF Vip, ci sarebbe una faida interna tra Alfonso Signorini e la produzione del programma.

Alfonso Signorini: la faida interna

C’è una faida interna al GF Vip? Secondo indiscrezioni si sarebbero create tensioni tra il conduttore Alfonso Signorini e la Endemol, la società di produzione del famoso reality show.

La voce ovviamente non è stata confermata, ma durante l’affaire “aborto” di questa sesta edizione del GF Vip, proprio la società aveva preso le distanze da quanto affermato da Signorini, che in detta tv aveva detto: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. La società, dopo le polemiche sollevate dalla frase, aveva preso le distanze da quanto affermato dal conduttore con un comunicato ufficiale in cui era scritto:

“Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione”.

Oltre a questo altre indiscrezioni parlano di come il suo ruolo di “conduttore” non sia tenuto di buon occhio dalla società di produzione, nonostante a Signorini sia riconosciuto il merito di avere i contatti giusti per far sì che al programma partecipino sempre volti vip nuovi (e spesso celebri). Le presunte crepe tra lui e Endemol avranno delle ripercussioni in futuro?

I cachet di Signorini

Nelle ultime ora si sono sparse voci riguardanti i presunti cachet da capogiro che il conduttore percepirebbe per il suo ruolo al GF Vip, ma nessuna di queste ha per il momento ricevuto conferme.

Le cifre tanto discusse si riveleranno vere?