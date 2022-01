GF Vip, l’ingresso di Laura Freddi in studio: “Non sono soltanto la ex fidanzata di Bonolis”

Laura Freddi, come anticipato nei giorni scorsi ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Qual è stata la sua reazione.

Era già nell’aria da qualche giorno, e con il primo appuntamento dell’anno del Grande Fratello Vip il momento è arrivato. Laura Freddi ha fatto il suo ingresso nello studio del reality come sostituta di Sonia Bruganelli, opinionista e nota moglie del presentatore Paolo Bonolis, assente in questa puntata perché sta trascorrendo le vacanze a Dubai con la famiglia.

“Hai capito cosa mi tocca fare? Lavorare quando gli altri vanno in vacanza”, ha scherzato la showgirl.

Gf Vip Laura Freddi, l’accoglienza da parte di Alfonso Signorini

Ad attirare l’attenzione, è stato il modo con cui “il padrone di casa” Alfonso Signorini ha accolto la showgirl. Il conduttore del reality ha posto un particolare accento su come, in un modo o nell’altro Sonia Bruganelli e Laura Freddi siano legate a doppio filo con Paolo Bonolis: “L’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata”.

Gf Vip Laura Freddi, la replica della showgirl

Ad ogni modo Laura Freddi pur avendo colto il punzecchiamento, ha sottolineato l’importanza di essere prima di tutto “Non solo la ex fidanzata di Paolo Bonolis”. Ha quindi dichiarato: “Ex di Non è la Rai, ex di Bonolis, ma io sono anche Laura Freddi!”. Infine Signorini sempre scherzando ha affermato: “Eh beh quando la moglie va in vacanza, la ex lavora”.

Gf Vip Laura Freddi, l’intesa con Adriana Volpe e Miriana Trevisan

Quando Laura Freddi si è avviata verso il suo posto, ha ritrovato Adriana Volpe con la quale si è scambiata un abbraccio. La showgirl però ha potuto finalmente rivedere, seppure via collegamento Miriana Trevisan con la quale ha vissuto negli anni ’90 l’esperienza di Striscia la Notizia.