GF Vip, l’ira di Daniele contro Elenoire: “Non sono il suo badante”

Daniele dal Moro si è scagliata contro Elenoire Ferruzzi, che se l'è presa con lui dopo aver appreso di essere considerata solo un'amica.

Al GF Vip Daniele Dal Moro si è sfogato con Antonino Spinalbese dopo che Elenoire Ferruzzi se l’è presa con lui avendo appreso di essere per il coinquilino “soltanto un’amica”.

Daniele Dal Moro contro Elenoire Ferruzzi

Come era prevedibile Elenoire Ferruzzi non ha preso affatto bene di essere per Daniele Dal Moro soltanto un’amica e, in queste ore, se l’è presa direttamente con il suo coinquilino, invitandolo a non rivolgerle più la parola.

Daniele Dal Moro, dal canto suo, si è sfogato con Antonino Spinalbese e ha affermato che, a suo avviso, non avrebbe mai dato a Elenoire l’occasione di crearsi delle false illusioni nei suoi confronti. Lei, a quanto pare, non sembra pensarla allo stesso modo.

“Io sono andato in camera e le ho detto: “Cosa succede?” e lei: “Non rivolgermi più la parola”. Le ho chiesto perché e mi ha detto che non mi parla.

Cosa vuoi che le dica. Cosa devo fare.”

Elenoire contro Nikita

Per via della sua infatuazione per Daniele Dal Moro, Elenoire si è più volte scagliata contro Nikita Pelizon e in queste ore in tanti hanno chiesto che vengano presi provvedimenti per via della vicenda. Sulla questione è intervenuto anche Marco Bellavia, che ha chiesto la squalifica di Elenoire.