GF Vip, l'ira di Nikita: "C'è un salvaslip sporco in bagno"

Nelle ultime ore al GF Vip Nikita Pelizon si è sfogata con George Ciupilan dopo aver trovato un salvaslip sporco in bagno.

Nikita Pelizon: lo sfogo

L’igiene personale e il rispetto per le aree comuni sono questione molto dibattuta al GF Vip dove ogni anno avvengono episodi che, quasi sempre, finiscono per scatenare liti e discussioni tra i coinquilini. Questa volta ad aver riacceso il dibattito sulla questione è Nikita Pelizon, visibilmente infastidita dopo che avrebbe trovato nel bagno un salvaslip usato. L’influencer si è sfogata con il coinquilino George Ciupilan in seguito all’accaduto e ha detto disgustata:

“E beh, c’è un salvaslip sporco da macchie di preciclo, in bagno, poggiato sul lavandino”.

A seguire la regia ha tolto l’audio ai due coinquilini e quindi non è dato sapere cosa abbia detto Nikita sull’accaduto. Nikita senza dubbio ha sottolineato quanto per lei sia stato irrispettoso l’accaduto e inoltre già nei gioni scorsi la stessa influencer si era lamentata perché, spesso e volentieri, sarebbe stata lei a occuparsi di pulire le aree comuni della casa di Cinecittà.

Nikita Pelizon e Luca Onestini

Nelle ultime ore Nikita è balzata agli onori delle cronache anche per via della dichiarazione da lei fatta a Luca Onestini. Nonostante Nikita provi un’evidente attrazione per l’ex fidanzato di Ivana Mrazova, lui ha immediatamente chiarito di non ricambiare i suoi sentimenti. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi.