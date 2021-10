Gf Vip, la casa invasa da topi e scarafaggi: cosa succede

La casa del Grande Fratello Vip sarebbe stata invasa dalla presenza di topi e scarafaggi a causa delle scarse condizioni d'igiene.

Secondo indiscrezioni la casa del GF Vip sarebbe stata invasa da topi e da scarafaggi e per questo la produzione starebbe prendendo in considerazione l’idea di disinfestare la zona.

GF Vip: i topi e gli scarafaggi

Non è la prima volta che nella casa del GF Vip si vedano passare topi e altri animali: stavolta, secondo i rumor in circolazione, le scarse condizioni igeniche della Casa avrebbero spinto sempre più insetti e scarafaggi ad avventurarsi nei pressi dell’abitazione, tanto da spingere la produzione a prendere seriamente in considerazione l’idea di attuare una disinfestazione.

GF Vip: le condizioni igieniche

Tra i concorrenti del programma c’è anche chi si è lamentato per la scarsa cura con cui alcuni dei vip presenti nella Casa si prenderebbero cura del loro igiene personale e di quello delle aree comuni. La produzione sarà costretta a prendere provvedimenti in tal senso?

GF Vip: le pulizie

Di solito i concorrenti del programma fanno a turno per occuparsi delle pulizie delle zone comuni (o dei piatti da lavare) ma stavolta qualcuno tra loro si è apertamente lamentato per la negligenza di qualcuno.