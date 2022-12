Mimma Fusco, compagna del giornalista Attilio Romita, ha chiesto tramite il suo legale che l’uomo non faccia ritorno nella loro casa dopo la fine del Grande Fratello Vip.

GF Vip, la compagna di Attilio Romita: “Non tornare nella nostra casa dopo il reality”

La compagna di Attilio Romita, Mimma Fusco, ha inviato una lettera alla produzione de Grande Fratello Vip tramite il suo legale. Con la lettera, la donna ha chiesto al giornalista di non tornare più a casa dopo la fine del reality. A introdurre la questione è stato Alfonso Signorini che, in puntata, ha affermato: “Ho chiesto a Mimma di venire al Grande Fratello per avere un confronto con te ma lei ha rifiutato”.

L’ex volto del Tg1, allora, ha risposto: “Me lo aspettavo. Mimma mi aveva già chiesto di non essere coinvolta in questa bella avventura. Quando mi hanno telefonato per dirmi che avevi piacere di avere un incontro con me, c’era lei accanto a me che aveva sentito la telefonata in viva voce. Le ho chiesto che cosa ne pensasse. Ha aspettato qualche secondo e poi ha annuito ma lo ha fatto per me, ma so che non le faceva piacere.

Lo ha fatto perché pensava che fosse una buona occasione per me per tornare in campo”.

A questo punto, però, Signorini ha aggiunto: “Ti ha mandato un messaggio ma lo ha fatto in maniera insolita, attraverso il suo avvocato. La sua è una preghiera. Vorrebbe che i riflettori tornassero a spegnersi su di lei. È consapevole che lì dentro vivi la tua esperienza ma chiede che si possa parlare di te lasciandola fuori.

C’è un passaggio in particolare di questa lettera che merita di essere approfondito. Mimma, attraverso il suo legale, fa sapere di non essersi sentita rispettata. Che le sono mancate una serie di attenzioni che riteneva di meritare. Si è sentita sottovalutata nel suo ruolo. Forse, mentre ti relazionavi con Sarah, non hai tenuto bene in mente la tua presenza. E c’è un terzo punto. Lei ti invita, quando uscirai dal GF, a soprassedere nella maniera più assoluta a tornare nella vostra casa.

Con questo, mette la parola fine alla vostra convivenza, almeno per il momento”.

La reazione del giornalista: “La casa l’ho comprata io”

Alle parole di Signorini, Romita ha risposto con fastidio e incredulità. “Non potrò rientrare nella mia casa. Nella casa che ho comprato io qualche mese fa. Se la cosa arriva da un avvocato, evidentemente dovrò dare incarico ad un altro avvocato. Mi sembra pazzesco. Potrei tornare a casa lunedì prossimo e dovrò cercare un albergo. Questo mi fa pensare di avere sbagliato tutto dal primo giorno”, ha tuonato.

Il conduttore del reality show, allora, ha invitato il concorrente a calmarsi e ha precisato: “Mimma ti dice di non tornare a casa ma vuole che abbiate modo di confrontarvi prima di prendere decisioni definitive”.

Romita, tuttavia, ha ribattuto: “Il confronto tra me e lei era scontato ma che io non possa farlo a casa mia mi pare buffo. La casa è intestata a me. Vorrei che Mimma mi usasse la cortesia di farmi sapere quello che pensa. A casa mia dovrei andarci con i carabinieri ma continuo a stentare a crederci. Vedremo. Evidentemente non era vero amore da parte di Mimma. Doveva risparmiarmi il carico da 90. La prima telefonata che farò fuori da qui sarà al mio legale”.