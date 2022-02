GF Vip, la confessione di Barù su Jessica: “La proteggo da me, non sono una buona persona”

Al GF Vip, il feeling tra Barà e Jessica è sempre più intenso ma il food blogger ha rivelato perché non vuole avere una relazione con la principessa.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, il feeling tra Barù e Jessica Hailè Selassiè diventa sempre più intenso ma, anche se la ragazza ha ammesso di essere interessata al food blogger, non pare che i suoi sentimenti siano ricambiati.

GF Vip, il rapporto tra Jessica e Barù

Al Grande Fratello Vip, la complicità tra Barù e Jessica continua ad aumentare mentre il loro rapporto sembra diventare sempre più forte e profondo. Ciononostante, se appare ormai evidente che la principessa sia interessata al coinquilino (come, del resto, ha più volte ammesso con altri gieffini), non sembra che il food blogger nutra i suoi stessi sentimenti. Sin dal primo momento, inoltre, Barù ha sottolineato di non voler avere una storia dinanzi alle telecamere della Casa più spiata d’Italia.

In merito al rapporto tra Jessica e Barù, si è recentemente espressa Sophie Codegoni che si è mostrata convinta che il food blogger sia intensamente interessato alla principessa anche se continua a negare la natura dei suoi sentimenti.

GF Vip, la confessione di Barù su Jessica: “La proteggo da me”

Alle convinzioni di Sophie Codegoni sul suo rapporto con Jessica Selassè, ha riposto il diretto interessato.

Dopo aver spiegato di sentire a volte il desiderio di abbracciare la ragazza e di frenarlo costantemente per timore delle clip, infatti, il food blogger ha spiegato di volersi tenere a distanza dalla principessa per un preciso motivo.

A questo proposito, Barù ha rivelato: “Lo faccio per proteggerla da me, io. In realtà, non sono una buona persona. Sì, non sono stronzo però non sono una buona persona”.