Gf Vip, la dedica d’amore della “marita” Imma Battaglia a Eva Grimaldi: “Mi dà il senso della vita”

Nella casa del Grande Fratello Vip c'è stato spazio per l'amore. Imma Battaglia ha dedicato un bellissimo messaggio alla moglie Eva Grimaldi.

La bellissima dedica di Imma Battaglia alla moglie Eva Grimaldi ha saputo commuovere e allo stesso tempo emozionare il pubblico. Le due donne, nonostante le distanze geografiche, hanno dimostrato come l’amore può superare qualsiasi cosa. A testimoniarlo il loro dolcissimo incontro nella casa del Grande Fratello Vip dove la “marita” Imma ha aperto completamente il suo cuore: “Io ti amo, tu non puoi capire quanto”, ha dichiarato l’attivista.

Gf Vip Imma Battaglia, Eva Grimaldi: “Ha dato forza ai miei difetti”

Prima che Eva Grimaldi e Imma Battaglia potessero incontrarsi fisicamente, l’attrice ha raccontato alcuni retroscena del suo passato. Parlando della moglie Imma o meglio della “marita”, ha dichiarato come la sua vita si sia illuminata e di come ogni giorno la sostenga: “Ha dato forza ai miei difetti. Io sono ex balbuziente, dislessica grazie a lei ho preso in mano i libri. Lei mi solleva la vita in modo pazzesco”.

Gf Vip Imma Battaglia, “Senza te sono persa”

L’attivista d’altro canto ha raccontato come questo Natale 2021 lo abbia vissuto in solitudine proprio perché voleva vivere a pieno il periodo di assenza della moglie e il dolore che ne è scaturito: “Chi trova te trova un tesoro e hanno perso tutti quelli che nella vita ti hanno lasciato andare. Tu mi riempi di luce senza te sono persa.

Io voglio morire prima di te Eva perchè il mio cuore non batte senza te, le giornate senza te non hanno senso. Dopo 11 anni non riesco a dormire senza te”, ha quindi affermato con il cuore pieno di emozione.

Gf Vip Imma Battaglia, l’appello a Mario Draghi

L’apparizione nella casa del Grande Fratello Vip è stata anche l’occasione per lanciare un messaggio importante. Ha infatti chiesto al Governo che quanto prima venga approvata una legge sul matrimonio egualitario: “Approfitto del Grande Fratello per fare un appello a Draghi: Fate la legge sul matrimonio equalitario, io ti voglio sposare ogni giorno”.