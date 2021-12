GF Vip, la dedica di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan: “Ti sono vicino”

Biagio D'Anelli ha dedicato un pensiero a Miriana Trevisan, dopo la notizia della morte dello zio. "Ti sono vicino" ha scritto l'ex concorrente.

GF Vip, la dedica di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan

Biagio D’Anelli, dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip, è tornato in Puglia. Il suo cuore, però, non ha ancora abbandonato la casa in cui ha lasciato Miriana Trevisan, con cui stava costruendo una bella storia d’amore. Il sentimento tra i due è cresciuto al punto che Biagio ha deciso di lasciare pubblicamente la sua fidanzata Silvana Curcio. Un momento molto delicato per Miriana Trevisan, che dopo la separazione da Biagio, ha dovuto affrontare la brutta notizia della morte dello zio.

L’ex concorrente ha cercato di dimostrarle vicinanza, con una dedica su Instagram, probabilmente nella speranza che Alfonso Signorini possa farle vedere il messaggio e farle capire che anche se sono lontani, lui è sempre al suo fianco.

“Ti sono vicino” ha scritto Biagio D’Anelli, come messaggio per Miriana Trevisan, aggiungendo l’hashtag #brutta, ironico nomignolo che sta usando.

La showgirl, all’interno della casa, è stata messa in contatto con la sua famiglia per ricevere la brutta notizia. In questo modo ha appreso della scomparsa di un suo caro zio. La donna si è subito messa a piangere ma ha ricevuto il sostegno degli inquilini, che le sono stati vicini, e anche se non lo sa, ha ricevuto un messaggio da Biagio D’Anelli.

Sicuramente in questi giorni Miriana vorrebbe l’abbraccio di Biagio D’Anelli, con cui sente di essere impegnata sentimentalmente. Giucas Casella aveva dubitato delle prospettive future per le storie d’amore che nascono al Grande Fratello Vip. “Io adesso mi sento occupata” ha risposto Miriana, difendendo il suo legame con Biagio. “Se non lo incontri qui lo incontri fuori, avrai la fila” ha aggiunto Giucas, riferendosi all’uomo giusto per lei.