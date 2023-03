GF Vip: la dedica di Edoardo Donnamaria per Daniele Dal Moro

Una volta uscito dal GF Vip Edoardo Donnamaria ha dedicato un tenero messaggio a Daniele Dal Moro, con cui ha instaurato uno splendido rapporto d’amicizia.

Edoardo Donnamaria: la dedica per Daniele

Edoardo Donnamaria ha lasciato alcuni giorni fa la casa del GF Vip e in queste ore è tornato a esprimere il suo affetto per Daniele Dal Moro, suo ex coinquilino all’interno del reality show:

“Ci siamo amati, ci siamo odiati. Presi per il c**o, insultati, poi di nuovo amati. Da fuori, però, ho avuto la conferma che veramente ci tenesse tantissimo a me. Quindi per concludere: te voglio bene ira veneta, sei matto fracico”, ha scritto Edoardo, che a quanto pare sta continuando a sostenere il suo ex coinquilino.

Una volta lasciata la casa del GF Vip Edoardo Donnamaria ha dovuto attendere solo pochi giorni prima di essere raggiunto dalla fidanzata Antonella Fiordelisi, eliminata come lui dal programma. I due a quanto pare, nonostante i numerosi alti e bassi vissuti all’interno della Casa, continuano a dirsi più innamorati che mai e in tanti sui social sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare. Al momento Antonella ha svelato che Edoardo l’avrebbe portata a cena fuori e in tanti sono impazienti di sapere cosa riserverà ai due il futuro.