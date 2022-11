GF Vip: la dedica di Elenoire Ferruzzi a Daniele Dal Moro

Attraverso i social Elenoire Ferruzzi ha condiviso un tenero messaggio per il suo ex coinquilino, Daniele Dal Moro.

Nonostante la sua esperienza al GF Vip non si sia conclusa nel migliore dei modi Elenoire Ferruzzi continua a dedicare messaggi affettuosi a Daniele Dal Moro, per cui non aveva nascosto la sua attrazione al GF Vip.

Elenoire Ferruzzi: la dedica a Daniele Dal Moro

Attraverso i social Elenoire Ferruzzi ha dedicato un messaggio a Daniele Dal Moro, il suo ex coinquilino del GF Vip per cui non aveva nascosto di provare qualcosa di più che una semplice amicizia. Elenoire è convinta che quando Daniele sarà fuori dal programma potranno finalmente rivedersi ed è stata eliminata dal reality show per le sue parole al vetriolo contro Nikita Pelizon (colpevole secondo lei di essersi avvicinata a Dal Moro).

“Il nostro rapporto è dentro di me e non mi interessa esternarlo qui.

Qualunque sia questo rapporto tu lo vuoi proteggere. Ti voglio bene, Bambolino“.

Al GF Vip Elenoire si era fatta avanti con Daniele esprimendogli i suoi sentimenti ma lui aveva declinato le sue avances, finendo per farla infuriare. La lite tra i due ha attirato le polemiche da parte del pubblico e in molti se la sono presa con Elenoire (che, per altro, poche settimane prima aveva manifestato le stesse intenzioni con Luca Salatino).

In tanti si chiedono se lei e Daniele si rivedranno davvero al di fuori del programma e si chiedono se Elenoire riuscirà mai a trovare la serenità in amore.

“Sono single da 10 anni. Pace dei sensi no. L’ultima volta che l’ho fatto… Prima di venire qua. Uno dei tanti, basta scorrere la rubrica e ne trovi uno da portarti a casa. Dento la Casa mi facevano gli occhi dolci, sì.

Daniele, principalmente lui. Quando uscirà ci vedremo sicuramente“, ha confessato lei ai suoi fan.