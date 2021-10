Gf Vip: la dura reazione di Delia Duran alla vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge

Infastidita dalla vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge, Delia Duran ha precisato che se le cose dovessero evolversi entrerà nella Casa del Gf Vip

Per chi ancora non la conoscesse, Delia Duran è una donna molto gelosa. La novella moglie di Alex Belli lo ha dimostrato molto chiaramente nel momento dell’entrata di Sophie Codegoni nella Casa del GF Vip, quando l’ex volto di Uomini e Donne dichiarò di trovare molto avvenente l’attore emiliano.

La modella è tuttavia tornata a commentare le vicende della magione romana soprattutto in relazione allo strano legame venutosi a creare tra Alex e Soleil Sorge. Se i due si spingeranno oltre, Delia ha infatti minacciato una sua prossima entrata dalla porta rossa per un confronto vis a vis.

Alex a Sole:”Hai una cosa che a me piace molto, le persone che sono aperte come me ti leggono e quando arrivi, riempi così tanto che loro ti vedono come un ingombro. Del resto tua madre non ti avrebbe chiamato Soleil

No raga che carino😭❤#gfvip pic.twitter.com/3XBWcNIzEm

— dreaming 💕 (@falsahh) October 20, 2021