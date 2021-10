GF Vip, la fidanzata di Amedeo Goria è pronta alle nozze: la confessione

Mentre Vera Miales si è detta pronta a sposare Amedeo Goria sui social si è sparsa la voce di una sua presunta gravidanza.

Vera Miales ha fatto una dedica al suo compagno, Amedeo Goria, e si è detta pronta a convolare a nozze con lui.

Vera Miales e Amedeo Goria

Mentre si vocifera che sia incinta del suo primo figlio, Vera Miales si è lasciata andare ad una dedica romantica indirizzata ad Amedeo Goria via social.

Nel messaggio la modella ha annunciato di aver ottenuto la cittadinanza italiana e si è detta pronta a convolare a nozze con Amedeo Goria. “Caro Amedeo, polpettino mio mi manchi tanto e sono orgogliosa di come ti stai comportando al GF. Ti scrivo simbolicamente, anche se sei nella casa, per darti una notizia bellissima: finalmente ho ottenuto la cittadinanza italiana […] non voglio perderti mai, ti aspetto fuori il più tardi possibile ma con tante belle novità.

Tua futura moglie se lo meriterai […] Se vinci il Gf Vip ti sposo”, ha dichiarato.

Vera Miales: il presunto tradimento

Intanto sui social si è sparsa la voce che Vera Miales sia stata avvistata da alcuni fan in compagnia di un uomo misterioso con cui sarebbe stata in atteggiamento intimo. La questione per il momento non è stata confermata né smentita, e in tanti si chiedono se Amedeo Goria verrà messo al corrente della situazione.

Vera Miales: la presunta gravidanza

Nei giorni scorsi la fidanzata del giornalista era stata paparazzata con un pancino sospetto, ma per il momento lei ha preferito non confermare né smentire le voci in merito alla sua presunta gravidanza.