GF Vip, la fidanzata di Gianmaria a Soleil: “Impara a recitare”

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 27 settembre con la quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Ma non solo, si è assistito ad un incontro tra Greta, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, e Soleil Sorge.

Ecco cosa è successo.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 settembre, si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due, ricordiamo, sono finiti qualche tempo fa al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per via di un flirt. Una relazione di cui si è molto parlato anche nel corso dei primi giorni trascorsi nella casa più spiata d’Italia e anche nella quinta puntata in diretta del Grande Fratello Vip.

Gianmaria Antinolfi, la quinta puntata del GF Vip

La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha visto Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria, incontrare Soleil Sorge. “Dovresti un attimo ridimensionare le parole che hai detto e chiedere scusa a Gianmaria (…) Manchi di rispetto alle persone che hanno veramente avuto a che fare con lo stalking (…) Impara anche a recitare“, ha quindi affermato la fidanzata di Antinolfi.

L’influencer ha quindi replicato: “Da donna ti auguro di non provare quello che ho provato io (…) Ti auguro di vivere la vostra storia in pace. Non vedo il senso della tua presenza”.

Gianmaria Antinolfi, l’incontro con la fidanzata Greta

Sempre nel corso della quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito anche ad un incontro tra Greta e Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo ha affermato: “Io non sono mai stato fortunato in amore.

Avere tante donne non vuol dire avere l’amore. Greta è una dona con la D maiuscola”.

Poco dopo Antinolfi si è recato in giardino per incontrare a distanza Greta che a sua volta ha affermato: “I tuoi amici fuori mi hanno defollowata. Io ho visto delle cose bruttissime, ho passato i primi giorni a stare male, ho visto delle provocazioni un po’ oltre nei confronti di Soleil, perché tu mi avevi garantito che Soleil non ti avrebbe fatto effetto. Tu hai messo in discussione quasi la nostra relazione. Poi ho visto che hai voluto sviare questa situazione per tirarti su, hai detto ad Alex Belli di portarti materiale e fare un macello”. Alla fine Greta si è congedata da Gianmaria affermando: “Non dar retta a quella”.