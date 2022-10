GF Vip, la fidanzata di Luca Salatino risponde a Cristina: “Ignorante”

La fidanzata di Luca Salatino ha attaccato Cristina Quaranta dopo le ultime affermazioni fatte dalla vippona sul conto del suo fidanzato.

Nelle ultime ore Soraia Ceruti, fidanzata di Luca Salatino, ha replicato via social contro le illazioni fatte da Cristina Quaranta sul conto del suo fidanzato, recluso nella casa del GF Vip.

Soraia Ceruti contro Cristina Quaranta

Al GF Vip Nikita Pelizon ha fatto un massaggio al coinquilino Luca Salatino e la questione non è sfuggita a Cristina Quaranta, che ha subito chiesto a Luca se la sua fidanzata da casa non fosse gelosa.

Il concorrente ovviamente è andato su tutte le furie per quanto affermato da Cristina e, nelle scorse ore, la sua stessa fidanzata, Soraia Ceruti, ha replicato via social:

“Riesco a capire la differenza tra un massaggio con malizia e uno fatto con totale purezza. Cara Quaranta, i neuroni si possono usare anche tutti insieme. Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpire Luca perché ormai avete capito che è molto amato”, ha tuonato via social la ragazza.

Nel frattempo, nelle ultime ore, Luca Salatino ha fatto sapere di voler lasciare il reality show proprio per riabbracciare Soraia.

Fin dal suo ingresso all’interno della Casa il concorrente ha manifestato la sua nostalgia verso la ragazza e verso i suoi familiari e in tanti si chiedono se davvero deciderà di lasciare lo show per poterli riabbracciare prima del previsto. Finora gli altri concorrenti – così come i fan del programma – gli hanno espresso il loro incoraggiamento affinché lui non lasci davvero il programma tv, ma per saperne di più non resta che attendere.