Nelle ultime ore al GF Vip Antonino Spinalbese è tornato a parlare di alcune tematiche delicate e riguardanti lui e la sua ex, Belen Rodriguez.

L’hair stylist avrebbe lanciato una frecciatina contro l’ex suocero, Gustavo Rodriguez.

Antonino Spinalbese: la frase su papà Gustavo

In queste ore al GF Vip, confidandosi con gli altri concorrenti presenti nella Casa, Antonino Spinalbese ha confessato alcuni retroscena sugli inizi della sua storia d’amore con Belen e sull’aborto spontaneo subito dalla showgirl argentina durante l’estate del 2020. L’hair stylist ha anche pronunciato una frase che, secondo qualcuno, potrebbe essere interpretata come una frecciatina contro il padre di Belen, Gustavo Rodriguez.

“Però sono piaciuto al padre di Giaele, è la prima volta che succede“, ha detto Antonino, lasciando quindi intendere di non essere mai piaciuto al padre della sua ex. Sarà vero? Sulla vicenda non sono mai emersi particolari, finora.

L’aborto e la figlia

Al GF Vip Antonino ha confermato che lui e Belen hanno deciso di avere un figlio dopo che, nell’estate del 2020, dopo appena un mese dall’inizio della loro frequentazione, Belen ha subito un’interruzione di gravidanza.

“La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia”, ha dichiarato l’hair stylist che, secondo indiscrezioni, avrebbe ricevuto delle diffide da Belen proprio per via della sua partecipazione al GF Vip.