Al GF Vip, Jessica Selassiè ha pronunciato una frase sulla madre di Barù che ha mandato su tutte le furie il nipote di Costantino della Gherardesca.

La complicità tra la principessa Jessica Hailè Selassié e Gherardo “Barù” Gaetani appare sempre più evidente all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, una frase pronunciata dalla ragazza potrebbe aver compromesso il suo rapporto con il coinquilino.

GF Vip, la complicità nata tra Barù e Jessica Selassiè

Gherardo “Barù” Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, è entrato nella Casa più spiata d’Italia da poche settimane ma ha rapidamente conquistato i fan del reality, riscuotendo un enorme consenso soprattutto sui social. Lo spumeggiante concorrente, infatti, si è sin da subito contraddistinto per la sua spontaneità, per la sua tagliente ironia, per la passione per la cucina che lo ha portato a intraprendere la carriera di food blogger e per l’attenzione sempre mostrata per le dinamiche del gioco, nonostante non prenda mai lo show eccessivamente sul serio.

Dopo aver varcato la soglia della porta rossa del loft di Cinecittà, inoltre, Barù sta facendo sognare gli spettatori per il rapporto speciale che sta gradualmente instaurando con Jessica Selassiè. I due coinquilini appaio sempre più complici e si ritrovano spesso a trascorrere del tempo insieme tra scherzi e risate.

GF Vip, la frase di Jessica Selassiè che ha fatto infuriare Barù: “Tua mamma è albina”

Il rapporto tra Jessica Selassiè e Barù, tuttavia, potrebbe essere stato intaccato da una frase recentemente pronunciata dalla principessa.

Mentre un gruppo di concorrenti si trovava in giardino, infatti, Jessica Selassiè ha esclamato rivolgendosi a Barù: “Tua mamma è albina”.

Il food blogger, pur avendo precedentemente rivelato alla ragazza un simile particolare, ha ribattuto con durezza: “Non parlare così di mia madre”.

La gieffina, allora, ha precisato: “Ma l’hai detto tu che tua mamma è albina e quindi tu sei delicato”.

Barù, tuttavia, ha replicato con fastidio: “Non accetto insulti a mia madre”.

In molti, sui social, si sono detti convinti che le parole pronunciate dal nipote di Costantino della Gherardesca fossero ironiche e che la sua reazione all’esclamazione della coinquilina fosse scherzosa. Altri, invece, credono che il food blogger fosse seriamente offeso e il suo tono fosse arrabbiato.

GF Vip, svanita la complicità tra Jessica Selassiè e Barù?

Nelle ultime settimane, Jessica Selassiè e Barù hanno passato molto tempo in compagnia l’uno dell’altra, cucinando insieme e scambiandosi occhiate complici. Molti concorrenti e fan del reality sono convinti che il rapporto tra i due possa evolversi e assumere risvolti romantici.

Non resta altro che attendere e scoprire se la frase pronunciata dalla principessa abbia seriamente compromesso l’intesa instaurata con il food blogger oppure se l’intera vicenda sia stata solo frutto di uno scherzoso malinteso.