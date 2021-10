Gf Vip, la gaffe di Sophie Codegoni su Vincent Van Gogh scatena l’ilarità sui social

Nella casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha scatenato l'ilarità dei fan sui social commettendo una terribile gaffe.

Nella casa del GF Vip 6 Sophie Codegoni è sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi e ha finito per commettere una terribile gaffe rivolgendosi a lui.

Sophie Codegoni: la gaffe

Nella casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi sono sempre più vicini, peccato che l’influencer abbia finito per commettere una terribile gaffe rivolgendosi proprio alla sua nuova fiamma.

“Per me puoi dedicarmi tutte le poesie del Piccolo Principe, di Shakespeare e di Van Gogh e di chi ti pare e piace, però, se poi in queste piccole cose ti perdi, io rimango della mia idea, che tu non sei la persona per me, Gianmaria…”, ha dichiarato l’influencer menzionando Van Gogh, il celebre pittore olandese diventato celebre anche per i suoi aforismi (ma non di certo per le sue poesie).

“Non confondiamo il mare con le montagne, non sono innamorata, lui mi può anche dedicare le poesie di Van Gogh…”, è tornata a insistere Sophie che, ovviamente, ha finito per scatenare l’ilarità dei fan sui social.

Sophie Codegoni: l’aereo al GF Vip

Al reality show di Canale 5 Sophie Codegoni ha ricevuto un aereo da parte di un suo corteggiatore segreto e, nelle ultime ore, ha manifestato dei dubbi in merito all’eventualità di proseguire la sua liaison con Gianmaria Antinolfi, nonostante sia evidente che i due stiano bene insieme.

“Lui è veramente stato super rispettoso, ci siamo divertiti, c’è una chimica a livello fisico veramente pazzesca, ma… non ho delle risposte dentro di me. Sono entrata qui con una incertezza, solo con sensazioni forti. A oggi ti dico che sto benissimo con Gian ma ho questo pensiero nella testa che mi frulla e mi blocca. Quell’aereo lì mi ha lasciato mille dubbi… mille pensieri, non riesco a capire… Non pensavo succedesse questo”, ha dichiarato Sophie, che ha iniziato a nutrire dei dubbi dopo il passaggio dell’aereo sulla casa.

Gianmaria tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Per settimane Gianmaria Antinolfi è stato in sospeso tra Sophie Codegoni e la sua ex fiamma, Soleil Sorge, che l’aveva messo in guardia in merito alla tronista. Alla fine l’imprenditore ha scelto Sophie e tra i due a quanto pare il feeling sarebbe stato immediato. La liaison sbocciata tra i due al GF Vip avrà un seguito?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy