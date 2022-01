Manuel Bortuzzo ha deciso di lasciare la Casa del GF Vip e, prima di dirsi addio, Lulù Selassiè ha deciso di scriversi una lettera d’amore.

Manuel Bortuzzo si appresta a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip e, a sentire la mancanza del nuotatore, sarà soprattutto Lulù Selassiè. A poche ore dalla diretta, la ragazza ha deciso di dare al fidanzato una lettera per ricordagli i suoi sentimenti anche una volta fuori dal loft di Cinecittà.

GF Vip, la lettera d’amore di Lulù a Manuel prima dell’addio del nuotatore al reality

Nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio, Manuel Bortuzzo lascerà la Casa del Grande Fratello Vip in modo definitivo a causa di problemi di salute. In questo contesto, a risentire maggiormente dell’assenza del nuotatore sarà la principessa etiope Lulù Selassiè.

La coppia, dopo aver vissuto inizialmente una relazione effervescente seguita da una lunga fase di stasi, ha infine trovato il proprio equilibrio e la propria armonia.

GF Vip, la lettera d’amore di Lulù a Manuel prima dell’addio: “Per il mio amore…”

In vista dell’ormai imminente addio di Manuel Bortuzzo al GF Vip, Lulù ha deciso di scrivergli a sua volta una letteracon la quale ha voluto esprimere i suoi sentimenti.

Solo pochi giorni fa, infatti, il ragazzo aveva scritto una autentica dichiarazione d’amore alla principessa, affermando: “Sei la vita che non riesco a vivere.

Fermerei il tempo se potessi. Quando vedo come mi ami, torno a vivere. Mi sento invincibile… Ti amo”.

La lettera scritta a Manuel da Lulù è stata letta in silenzio dal ragazzo e, pertanto, le parole contenute in essa non sono ancora state rivelate.

Realizzando un semplice ghirigoro all’apice della lettera, tuttavia, la principessa ha intitolato il testo nel seguente modo: “Per il mio amore, il mio Manu. Lulù & Manu”.

GF Vip, la lettera d’amore di Lulù a Manuel prima dell’addio: le parole del nuotatore

Per quanto riguarda la lettera scritta da Manuel Bortuzzo a Lulù, invece, il testo riportava il seguente messaggio d’amore: “Ti sei ricordata le parole che ti ho detto tanto tempo fa, che per stare con te bisognava appassionarsi a te per quella che sei, e allora sei la mia passione più grande. La mia bambina, quanto ti amo… Però anche una grande donna. Pensa siamo già uniti e legati così, pensa cosa saremo poi… quanto sarà bello. Condividere la vera vita con la persona che ami davvero e che ti ama davvero, io lo sento dentro, non l’ho mai provato prima, lo sento che sarà stupendo – e ha aggiunto –. Tu ti devi amare così sempre, per quella che sei, sia al mattino appena sveglia che la sera tirata per una puntata. Perché sei stupenda sempre, il tuo splendore viene da dentro. Tu brilli sempre perché sei stupenda dentro. Sono contento di aver capito come sei fatta e che stai con me perché sei al sicuro e l’amore che puoi dare l’hai dato alla persona giusta… fidati che adesso è al sicuro il tuo amore. E anche io mi sento di dare finalmente tutto l’amore che ho”.