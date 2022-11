GF Vip, la madre di Edoardo Donnamaria: "Sono preoccupata"

La madre di Edoardo Donnamaria è intervenuta a Forum svelando di essere un po’ preoccupata per suo figlio.

Edoardo Donnamaria: la confessione della madre

A Forum Barbara Palombelli ha fatto alcune domande alla signora Chicca, madre di Edoardo Donnamaria (attuale concorrente del GF Vip). a: “Chicca è la mamma di Edoardo Donnamaria, il nostro Edoardo, che momentaneamente è sotto il controllo delle telecamere 24 ore su 24. Quindi sei tranquillissima?”, ha domandato la conduttrice, a cui la madre del concorrente ha risposto: “Sono tranquillissima. Sono preoccupata per altri versi, però sono tranquilla”.

Nella casa del GF Vip Edoardo si è avvicinato pericolosamente a Antonella Fiordelisi ma il loro rapporto ha già avuto diversi alti e bassi, e forse potrebbe essere questo ad aver creato qualche preoccupazione da parte della mamma di Edoardo Donnamaria. Alcuni giorni fa l’opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli, si era riferita alla vicenda affermando:

“Io se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme.

Io andavo da mio figlio e gli dicevo “adesso tu torni a Casa e ci facciamo altri ventiquattro anni di educazione.” Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo. Edoardo non lo so se gioca. Fino ad ora come immagine di vittima non mi sembra uno che si compiaccia di questo. Ne sta uscendo in maniera virilmente con un grande punto interrogativo”. Edoardo come reagirà alle parole di sua madre e a quelle della moglie di Paolo Bonolis? In tanti si chiedono se la sua liaison con Antonella sia destinata a durare anche al di fuori del reality show.