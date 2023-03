La madre di Oriana Marzoli, la signora Cristina, è stata ospite del GF Vip Party e ha commentato il percorso della figlia nel reality più spiato d’Italia. Non sono mancate frecciatine ad Antonella Fiordelisi.

GF Vip: la madre di Oriana contro Antonella

Cristina Marzoli, madre di Oriana, è intervenuta nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La donna ha commentato il percorso della figlia, ma ha riservato qualche frecciatina ad Antonella Fiordelisi. Ha esordito:

“Se Antonella mi piace? In realtà penso che è una ragazza che gioca molto. Come personaggio dentro la casa devo riconoscere che ha dei contenuti e non rimane indifferente, apporta tantissimo al reality. Però gioca molto e non è una persona totalmente sincera. La penso in parte come Oriana”.

L’analisi della madre di Oriana non fa una piega

La madre di Oriana ha proseguito:

“Va detto che non è una ragazza cattiva, però nel gioco fa spesso delle cose che sono incoerenti con quello che lei dice. Ad esempio quando dice che lei è sempre sincera, che dice tutto in faccia, che non sparla mai di nessuno. Questo non è vero. Ad esempio io che seguo la diretta vedo molte cose che non si vedono in puntata. Queste cose non mi piacciono di lei. Anche cose che dice nei confronti di Oriana. L’ho vista anche a sparlare con Nikita e Antonino. Quando lei era amica di Oriana, poi sparlava con Antonino, questo non si fa. Quando era amica di Oriana non l’ho mai vista parlare bene di lei con Antonino. Anzi, con Antonino diceva sempre cose poco carine. Adesso hanno fatto tregua, però approfitta di qualsiasi occasione per mettere zizzania. Non è cattiva, ma sta giocando”.

La frecciatina a Nikita Pelizon

Non solo Antonella, la madre di Oriana ha sganciato una frecciatina anche a Nikita Pelizon. Ha dichiarato: