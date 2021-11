GF Vip, la mamma di Manuel Bortuzzo su Lulù: “Chi ti ama ti lascia libero”

Nel corso della diciassettesima puntata del GF Vip si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 8 novembre con la diciassettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo concorrente del Grande Fratello Vip

Nella prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo. Giunto dinnanzi alla porta rossa ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo. Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, la diciassettesima puntata del GF Vip

Tra i protagonisti più seguiti del reality, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con la principessa Lulù. Proprio di tale rapporto si è parlato anche nel corso della diciassettesima puntata del reality. I due, dopo un breve periodo lontani, si sono riavvicinati. A tal proposito Bortuzzo ha dichiarato.

“Si è molto ridimensionata, ha capito di aver avuto degli atteggiamenti non da lei“.

Sempre nel corso della diciassettesima puntata è stato mostrato un video con Lulù Selassié che in settimana è andata a frugare nelle cose di Bortuzzo, per poi prendere qualche sigaretta. Scherzando con la sorella ha quindi esclamato: “Guarda quante ne ha, mother fuc*er”. Un intercalare in inglese pronunciato senza alcuna cattiva intenzione.

Manuel Bortuzzo, la lettera della mamma

Poco dopo Bortuzzo ha avuto modo di sentire la voce della mamma, che ha deciso di recapitargli una lettera. A tal proposito ha scritto: “Amore mio, sai quanto sia difficile scriverti perché sono molto riservata. Siamo fieri del tuo percorso, stai dimostrando di essere forte. Sappiamo che i tuoi spazi personali sono molto importanti, perché possono provocarti un grande stress. […] Ho visto che c’è qualcuno che non riesce a darti i tuoi spazi.

Per poi aggiungere: “Chi ti ama deve lasciarti libero sempre. Sono stati infranti i tuoi spazi personali alle tue spalle e ho sentito un insulto che è il peggiore che si possa dire un figlio. Le parole, in italiano e in inglese, possono ferire chi ti sta vicino e anche chi sta a casa. Voglio invitarti a riconoscere sempre chi è gentile con te, che si tratti di amore o di amicizia”.

Le parole, ha spiegato Manuel Bortuzzo, hanno ferito tanto la madre perché sono state le ultime che ha sentito prima che gli sparassero: “Il mio ultimo ricordo è finito con quelle parole, poi ho visto il volto di mia mamma”. Lulù si è scusata con la mamma di Manuel Bortuzzo, sottolineando come non avesse alcuna intenzione di offenderla.