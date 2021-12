Gf Vip: la new entry Federica Calemme pensa già di lasciare la Casa?

Una delle nuove entrate nella casa del Grande Fratello Vip 6 è Federica Calemme, modella venticinquenne originaria di Casalnuovo di Napoli. La neo gieffina non ha tuttavia fatto un ingresso scoppiettante, tanto che in questi giorni si è vista e sentita poco e nulla nelle dirette su Mediaset Extra.

Federica Calemme lascerà il Gf Vip?

L’arrivo di Nathaly Caldonazzo sembra però aver smosso le acque, nel momento in cui Federica ha pensato di cederle il suo posto a letto per lasciarla dormire con l’amica di vecchia da Eva Grimaldi. La modella è così andata a dormire con Sophie Codegoni, ma Manila Nazzaro le ha indirizzato una battuta che la giovane non ha preso affatto bene.

Federica piena di Manila che la riprende ogni 3 secondi

dopo neanche 24 ore e dice in giro che cambia letto perchè non si trova bene 😹 #GFVip pic.twitter.com/LKWp7ADoOQ — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 21, 2021

Dopo aver dunque sentito da Manila la frase “Adesso Federica ci vuole lasciare”, la napoletana si è sfogata con Lulù Selassié e Valeria Marini. La gieffina ha anche riferito di non sapere se riuscirà a continuare il gioco, palesando così sottilmente l’intenzione di lasciare la Casa di Cinecittà.