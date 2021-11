GF Vip, la proposta di matrimonio a Francesca Cipriani: la reazione di Manuel Bortuzzo

Al GF Vip, in seguito alla proposta di matrimonio di Alessandro Rossi a Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo non è riuscito a nascondere la sua emozione.

In seguito all’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il daytime del reality show Mediaset ha rivelato nuovi interessanti eventi vissuti all’interno della Casa.

GF Vip, le nuove concorrenti arrivate nella Casa

Nella serata di lunedì 22 novembre, è stata trasmessa una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip che si è sviluppata all’insegna dei colpi di scena.

In questo contesto, hanno fatto il proprio ingresso all’interno della Casa più spiata d’Italia due nuove concorrenti: si tratta, nello specifico, di Maria Monsè e di Patrizia Pellegrino.

Dopo l’arrivo delle due nuove concorrenti, Maria Monsè è stata accolta da Giucas Casella con una clamorosa gaffe mentre Patrizia Pellegrino si è scagliata subito contro Alex Belli e Soleil Sorge.

Per quanto riguarda il daytime di martedì 23 novembre, questo non si è distinto soltanto per la presenza delle due nuove vip ma anche perché ha visto le tre principesse Hailè Selassiè non essere più considerate con un concorrente unico: le tre ragazze, come annunciato in puntata da Alfonso Signorini, hanno iniziato a giocare una contro l’altra.

GF Vip, la proposta di matrimonio a Francesca Cipriani

Il momento più emozionante vissuto durante l’ultima puntata del GF Vip che ha influenzato anche il daytime di martedì 23 novembre è stata certamente la proposta di matrimonio ricevuta da Francesca Cipriani.

Il fidanzato della gieffina, infatti, è entrato nella Casa e le si è inginocchiato dinanzi professando il suo amore e chiedendo alla donna di sposarlo. Dopo aver ricevuto la proposta da Alessandro Rossi, Francesca Cipriani ha immediatamente accettato di sposarlo e, nonostante trascorreranno ancora alcune settimane prima che la coppia possa riabbracciarsi e iniziare i preparativi per il matrimonio, la gieffina indosserà l’anello regalatole dal fidanzato.

GF Vip, la proposta di matrimonio a Francesca Cipriani: la reazione di Manuel Bortuzzo

Il momento estremamente intenso vissuto da Francesca Cipriani è stato condiviso anche dai suoi coinquilini che le hanno fatto gli auguri e hanno partecipato alla sua felicità. Uno dei concorrenti maggiormente commossi dalla proposta di matrimonio di Alessandro Rossi, tuttavia, è stato Manuel Bortuzzo.

A questo proposito, infatti, il nuotatore ha spiegato che, data la sua vicinanza con Francesca Cipriani, si è sentito come se avesse vissuto il momento in prima persona.