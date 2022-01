Gf Vip, la protesta alle spalle di Barù: “Usa parole maleducate verso le donne, ci ha stufato”

Nella casa del Gf Vip si pensava avrebbe ammaliato le donne con il suo fascino selvaggio, eppure non mancano i problemi: alcune gieffine lo criticano.

Con il suo ingresso nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia, i fan erano pronti a scommettere che con il suo fascino e il suo carisma avrebbe conquistato le gieffine. Tuttavia, tra Barù e alcune coinquiline non mancano i malumori.

Alcune sue battutine, infatti, non sono piaciute a Jessica e Nathaly, che alle sue spalle lo hanno criticato.

Gf Vip, la protesta contro Barù

Delia non ha nascosto le sue preferenze per Barù, uomo avventuriero e dall’anima selvaggia. Tuttavia, la sua spontaneità e il suo modo di parlare sempre schietto e diretto non piace proprio a tutti.

Come sempre, nella casa di Cinecittà non mancano le incomprensioni.

Per Barù, Jessica Selassié ha il “sex appeal di una disperata” e non sono mancate le battutine neppure nei confronti di Nathaly, che per alcuni giorni hanno deciso di ignorarlo.

Gf Vip, la protesta contro Barù: cos’è successo

“Abbiamo preso la decisione di non parlare più con Barù, di ignorarlo fino alla nomination“. A dirlo è Jessica, che parlando con Sophie ha fatto sapere di essere rimasta offesa per alcune frasi a cui si è lasciato andare.

Dello stesso parere anche Miriana e Nathaly.

Gf Vip, la protesta contro Barù: Sophie prende le distanze

Spiegando il perché della “protesta” contro Barù, Nathaly ha sottolineato: “Usa parole maleducate nei confronti di tutti noi”. Immediata la risposta di Sophie: “Ma no ragazze, ma che dite”.

“L’ha fatto anche pesantemente, a Delia ha detto che è di plastica e che non accetta consigli da lei. Ci ha stufato”, ha replicato la Caldonazzo.