Caos attorno al GF Vip 7. Dopo la sospensione delle repliche in onda su La5 voluta da Pier Silvio Berlusconi, la puntata del 2 marzo è sparita anche dal sito del Grande Fratello.

GF Vip, la puntata del 2 marzo sparisce anche dal sito del Grande Fratello

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha sospeso le repliche del GF Vip in onda su La5. La decisione, stando a quanto sostengono in beninformati, è da ricollegare alle troppe parolacce andate in onda durante l’ultima diretta. Nelle ultime ore, però, il malcontento sarebbe aumentato ancora di più, tanto da far sparire dal sito del Grande Fratello la puntata del 2 marzo.

Perché è sparita la puntata del 2 marzo?

Sul sito del GF Vip e su quello della Rete non è più disponibile la puntata dello scorso 2 marzo. Un errore momentaneo oppure una mossa chiesta da Mediaset? Al momento, non abbiamo fonti ufficiali. Secondo Fanpage.it, però, Berlusconi sarebbe infuriato per “alcune scelte autoriali indipendenti dal conduttore Signorini (con il quale, invece, si sarebbe trovato d’accordo)“.

GF Vip: cosa accadrà nella prossima puntata?

Cosa accadrà nella prossima puntata del GF Vip? Secondo Fanpage.it nulla di che, visto che Berlusconi avrebbe fatto “un richiamo a maglie larghe (…) nulla che colpisse un concorrente nello specifico o uno dei protagonisti delle dirette dallo studio“.