GF Vip, la regia lascia l’audio aperto: le frasi shock

La regia del Grande Fratello Vip ha commesso una terribile gaffe: i microfoni sono stati lasciati aperti e i concorrenti hanno potuto ascoltare una serie di frasi ingiuriose pronunciate dai registi.

GF Vip: i microfoni della regia

“Quella massa di imbecilli cerebrolesi”, si è sentito dire a una voce fuori campo, e ancora: “C*** loro!”. I concorrenti del programma si sono ovviamente resi conto dell’errore e hanno provato a richiamare l’attenzione della regia facendo presente che si sentisse tutto. Con chi ce l’avessero le persone in questione invece non è dato sapere.

GF Vip: la sesta edizione

Questa sesta edizione del reality show è iniziata col botto: oltre alle nuove liaison sbocciate all’interno della Casa hanno dato spettacolo le liti e le recriminazioni delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che hanno litigato in diretta tv.

GF Vip: la lite tra le opinioniste

Adriana Volpe non ha gradito uno scatto postato da Sonia Bruganelli dove la conduttrice appariva accanto al suo acerrimo nemico, Giancarlo Magalli. Le due se ne sono dette di tutti i colori in diretta tv e lo stesso Magalli ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy