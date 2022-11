GF Vip, la regia non censura due scene: “Si è visto tutto”

La regia del GF Vip non si è accorta di aver ripreso due concorrenti del reality show senza reggiseno e senza censura.

Per sbaglio la produzione del GF Vip ha mandato in onda due scene in cui si vedono due concorrenti del GF Vip senza reggiseno.

GF Vip: le scene non censurate

In tanti tra i fan del GF Vip si sono accorti di due scene non censurate e mandate in onda dal programma senza che le due protagoniste in causa ne fossero al corrente.

La prima riguarda Giaele De Donà che, mentre dormiva, si è sfilata involontariamente la vestaglia, restando con un seno al vento. E la seconda invece riguarda Patrizia Rossetti, che si è tolta la t-shirt (senza indossare il reggiseno) inconsapevole forse di essere ripresa dalle telecamere.

Le due immagini sono presto rimbalzate sui social, e hanno fatto discutere i fan. Ovviamente non è la prima volta che capitano avvenimenti simili al GF Vip e già in passato alcuni vip e alcune vip avevano finito per mostrare più del previsto difronte alle telecamere, spesso attirandosi contro critiche e commenti.

Le telecamere al GF Vip

Nella casa del GF Vip è presente un numero enorme di telecamere e quindi i vip sono ripresi 24 ore su 24 in praticamente ogni angolo della casa. Negli ultimi giorni Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno fatto discutere i fan del programma perché sarebbero riusciti a trovare un angolo al riparo dalle telecamere e lì avrebbero costruito una sorta di “fortino” di cuscini e coperte al fine di poter parlare liberamente.

Cosa si saranno detti?