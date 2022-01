Gf Vip, la Ricciarelli senza più sponsor? “Non le mandano i vestiti”

Al Grande Fratello Vip è scoppiata la polemica attorno al nome di Katia Ricciarelli dopo quanto accaduto con Lulù: i fan la vogliono fuori dalla Casa

Al Grande Fratello Vip è scoppiata la polemica attorno al nome di Katia Ricciarelli dopo quanto accaduto con Lulù: i fan la vogliono fuori dalla Casa.

Grande Fratello Vip, la polemica attorno a Katia Ricciarelli: la squalifica

Nonostante il grande scompiglio creato nella Casa più spiata d’Italia da Katia Ricciarelli dopo le sue frasi contro Lulù Hailé Selassié e il fatto che moltissimi fan del programma la vorrebbero eliminare, la cantante lirica sembra esserre immune da squalifica.

Se la produzione in qualche modo sembra voler proteggere la Ricciarelli, gli sponsor non sembrano essere dello stesso avviso. La cantante, infatti, ha spiegato che al momento sarebbe in difficoltà per avere vestiti, poiché il marchio che le forniva gli abiti si sarebbe ritirato.

Grande Fratello Vip, la polemica attorno a Katia Ricciarelli: la confessione

Ad ammetterlo è stata appunto la stessa Ricciarelli durante una chiacchierata sul divano con Carmen Russo e Manila Nazzaro: “Non c’è più neanche quello sponsor lì, troveranno una soluzione.

Ho anche detto eventualmente di andare…”