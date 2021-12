I telespettatori hanno chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di informare Davide Silvestri della morte di Paolo Calissano.

I telespettatori hanno chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di informare Davide Silvestri della morte di Paolo Calissano. I due hanno lavorato insieme e il pubblico è convinto che sia giusto dargli la notizia.

GF Vip, la richiesta di informare Davide Silvestri della morte di Paolo Calissano

Davide Silvestri è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip e ha creato dei legami molto forti con i suoi coinquilini. Tra le sue amicizie c’era Alex Belli, che ha scatenato in lui molti dubbi, e anche Soleil Sorge, con cui ha parlato recentemente dell’assenza di Delia Duran nel collegamento della scorsa diretta. L’attore è risucito a farsi conoscere e apprezzare da tutti e il pubblico tiene così tanto a lui che ha fatto un’importante richiesta alla produzione.

Pensano sia giusto che venga informato della notizia della morte di Paolo Calissano.

GF Vip, i fan fanno una richiesta alla produzione per Davide Silvestri

Davide Silvestri negli ultimi giorni si è lamentato di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento alla preferenza degli autori nei confronti delle principesse Selassié. Si è sfogato con Barù e, in tono scherzoso, ha fatto una battuta quando gli autori hanno chiamato Jessica in confessionale, dicendo “vedi quelli che contano“.

Nonostante stia manifestando qualche malcontento, l’attore sta continuando il suo percorso con grande entusiasmo, creando tanti rapporti. I fan, però, si sono preoccupati per lui, dopo la notizia della morte di Paolo Calissano.

GF Vip, il pubblico chiede di informare Davide Silvestri

I fan stanno chiedendo alla produzione del GF Vip di chiamare Davide Silvestri in confessionale per metterlo al corrente di quanto accaduto a Paolo Calissano. L’attore è stato trovato morto nella sua casa di Roma.

I carabinieri e il personale medico sono intervenuti nella notte del 30 dicembre 2021 dopo una segnalazione. Calissano aveva 54 anni ed è stato trovato senza vita nel suo letto. Gli agenti hanno trovato delle scatole di psicofarmaci e secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi proprio di overdose da farmaci. Davide Silvestri e Paolo Calissano si conoscevano da molto tempo, avevano condiviso per due anni il set della soap opera Vivere.