Barù si è lasciato andare ad una rivelazione molto particolare sugli autori del Grande Fratello Vip. Ha dichiarato che stanno cercando di dargli un ruolo all’interno della casa, spingendolo a fare alcune cose.

GF Vip, la rivelazione di Barù sugli autori: il concorrente non partecipa alle dinamiche

L’ingresso di Barù all’interno della casa del Grande Fratello Vip sta facendo discutere. Il nipote di Costantino della Gherardesca sta facendo discutere. Nelle ultime ore si è parlato molto del presunto nuovo canna-gate, ma in molti lo stanno criticando anche perché non partecipa abbastanza alle dinamiche dei suoi coinquilini. Secondo quanto lui stesso ha raccontato, gli autori starebbero cercando un ruolo per voi.

GF Vip, la rivelazione di Barù sugli autori: un ruolo nel reality

Barù Della Gherardesca non sta partecipando abbastanza alle dinamiche e sembra non integrarsi più di tanto, anche se molti suoi coinquilini si sono già legati a lui. Il pubblico, nonostante le tante polemiche, sembra apprezzarlo molto. Barù è entrato insieme ad Alessandro Basciano, che a differenza sua si è già ben ambientato tra le dinamiche del gioco, soprattutto per quanto riguarda le relazione e la conquista delle donne. Barù ha svelato cosa gli hanno detto gli autori nel confessionale, proprio per cercare di dargli un ruolo.

GF Vip, la rivelazione di Barù sugli autori: “Mi vogliono far trom***e”

Barù sembra sempre insofferente rispetto ai “consigli” che gli vengono dati dagli autori e ha fatto una confessione a Katia Ricciarelli. “Ma che noia, che pa..e… questi Grandi Fratelli mi spingono e vogliono che trom.i!” ha dichiarato il concorrente. Barù non apprezza gli interventi degli autori del GF Vip. Mentre giocava a biliardo ha fatto una battuta a Soleil dicendo “le mie pa..e non sono per te” e il Grande Fratello lo ha subito rimproverato.

“Se non posso fare le mie battute me ne vado a casa, che ca..o mi avete chiamato a fare, il democristiano?” ha commentato il concorrente.