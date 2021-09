GF Vip, la rivelazione di Clarissa Hailé Selassié su Tommaso Eletti: “Era fuori di testa”

Clarissa Hailé Selassié ha svelato al Grande Fratello Vip come sarebbe avvenuto il suo primo incontro con Tommaso Eletti fuori dal GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip Clarissa Hailé Selassié ha fatto delle confessioni in merito a Tommaso Eletti, che avrebbe conosciuto ben prima di entrare nella casa del reality show.

Clarissa Hailé Selassié: la confessione

A sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip Clarissa Hailé Selassié ha rivelato di conoscere Tommaso Eletti (ex volto di Temptation Island) fin dai tempi delle elementari.

I due avrebbero frequentato uno degli istituti Americani della Capitale, ma Eletti sarebbe stato – a detta della principessa etiope – cacciato: “Le scuole americane a Roma sono solo tre. A Tommaso l’hanno cacciato poi”, ha affermato. “Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi?!”, ha dunque chiesto Soleil Sorge, mentre Clarissa ha risposto: “Lui era fuori di testa”. Interpellato in merito alla vicenda, Tommao Eletti ha affermato: “Nella scuola americana ho fatto le elementari.

Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare”.

Clarissa Hailé Selassié chi è

Nipote del negus Hailé Selassié, Clarissa è entrata nella casa del GF Vip come “unica concorrente” insieme alle sue due sorelle, Jessica e Lucrezia.

Clarissa Hailé Selassié e le polemiche su Tommaso Eletti

Oltre alle rivelazioni fatte da Clarissa in merito a Tommaso Eleti, nelle ultime ore l’ex volto di Temptation Island è finito nuovamente al centro della bufera per alcune affermazioni fatte all’interno del GF Vip proprio sul programma che gli ha spalancato le porte del piccolo schermo (e che gli ha fatto guadagnare numerose critiche per via del suo comportamento).

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy