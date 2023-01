GF Vip, la scena con il cibo fa infuriare i fan: chiesto un provvedimento per i concorrenti colpevoli.

Una nuova polemica investe i concorrenti del GF Vip.

Subito dopo la puntata, alcuni Vipponi hanno iniziato a giocare con il cibo. La scena, immediatamente catturata dai telespettatori, ha fatto infuriare il grande pubblico che chiede un provvedimento disciplinare.

GF Vip: la scena con il cibo fa infuriare i fan

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, i concorrenti si sono rilassati grazie a qualche bicchiere di vino. Come al solito, alcuni Vipponi reggono l’alcool, mentre altri si lasciano andare a scene riprorevoli.

Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli si sono resi protagonisti di un momento che ha fatto infuriare i telespettatori. I concorrenti hanno iniziato a giocare con il cibo, lanciandosi addosso tutto ciò che avevano a portata di mano.

GF Vip: i concorrenti scivolano ancora

Dopo aver bevuto un bicchiere di vino, Oriana è caduta a terra. Quando Tavassi, Donnamaria e Micol hanno notato la cosa sono scoppiati a ridere, poi hanno iniziato a tirarle addosso il cibo.

E’ nata così una vera e propria battaglia a suon di alimenti, con i telespettatori ancora svegli che assistivano attoniti alla scena.

I fan del GF Vip chiedono un provvedimento

I fan del GF Vip, sconvolti da una simile mancanza di rispetto nei riguardi del cibo, si sono infuriati. A gran voce chiedono un provvedimento disciplinare per i concorrenti colpevoli e in massa si dicono nostalgici nei confronti delle vecchie edizioni del reality, quando i Vipponi venivano puniti anche per un semplice bicchiere rotto.