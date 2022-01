Gf Vip, la sorella di Alessandro Basciano: “Lascia Sophie, meglio Jessica”

La sorella di Alessandro Basciano gli ha scritto una lunga lettera per spingerlo ad allontanarsi da Sophie Codegoni.

Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano, ha affidato a DiPiù una lettera indirizzata al gieffino in cui gli ha intimato di lasciare Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano: la sorella

Non sembrano mettersi per il meglio le cose tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nella casa del GF Vip 6 e da casa, Giorgia Nicole, sorella del concorrente, gli ha dedicato una lunga lettera proprio per parlare della sua vita privata.

Nel messaggio Giorgia Nicole sembra sconsigliare apertamente a Basciano di stare insieme a Sophie mentre afferma di trovare più adatta a lui Jessica Selassié.

“Caro fratello, lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire. All’interno della Casa ti ho visto felice, allegro, innamorato oserei dire, ma anche affranto, distrutto”, si legge nel messaggio, e ancora: “A te Sophie piaceva ed eri andato proprio con l’idea di conquistarla. Purtroppo, il fatto che ti prenda per poi lasciarti, divertendosi con questo tira e molla, ti ha fatto stare male ancora, perché nel distacco rivedi quello dei nostri genitori e soprattutto rivivi quello con Clementina che ti brucia ancora il cuore.

Alessandro, vivi tutto in modo più spensierato”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Dopo l’ingresso di Alessandro Basciano al GF Vip 6 Sophie Codegoni ha lasciato Gianmaria Antinolfi, con cui aveva dato inizio a una liaison all’interno del GF Vip. Prima di mostrare interesse verso l’ex tronista Alessandro Basciano aveva flirtato con Soleil Sorge e non aveva nascosto di provare interesse verso Jessica Selassié.

Alessandro Basciano: lo sfogo di Jessica Selassié

Proprio a causa del comportamento di Alessandro Basciano nei confronti delle altre ragazze del GF Vip Jessica Selassié si era detta delusa e amareggiata.

“Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro”, ha tuonato Jessica contro il nuovo arrivato.