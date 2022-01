Gf Vip, la sorella di Alessandro Basciano: “Lascia Sophie, ti farà soffrire. Per te più giusta Jessica”

Alla sorella di Alessandro Basciano non piace Sophie: è quanto emerge (senza troppi giri di parole) da una sua lettera.

Tra alti e bassi l’amore fa da padrone nella casa del Grande Fratello Vip: lo sanno bene Sophie e Alessandro. I due fidanzatini sembravano sempre più vicini, ma non mancano le incomrpensioni. Dopo la nomination da parte di Delia, Basciano ha rimproverato l’ex protagonista di Uomini e Donne, perché non avrebbe smesso di parlarle.

Non sono mancati i litigi e lei lo ha già sbattuto fuori dalla sua camera da letto. A intervenire sul rapporto tra i due gieffini è la sorella di Basciano, che non sembra apprezzare Sophie (ma preferirebbe Jessica). Le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi.

Gf Vip, la sorella di Alessandro Basciano contro Sophie

I fan del Gf Vip lo sanno bene: ogni anno nella casa più chiacchierata e spiata d’Italia sbocciano nuovi amori, ma non mancano litigi, battibecchi e incomprensioni.

Lo dimostrano gli ultimi episodi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

La loro relazione, ancora difficile da decifrare, non convince proprio tutti. A non approvare la loro love story – forse già giunta al capolinea – è proprio la sorella del vippone, entrato a reality già iniziato ma da subito pronto a conquistare il cuore della bella Sophie. Eppure tra loro non sembra procedere tutto a gonfie vele.

Gf Vip, le parole della sorella di Alessandro Basciano

Dopo la lite tra Alessandro e Sophie è arrivata la lettera della sorella di lui.

Giorgia Nicole sembra non approvare la relazione tra il fratello e la coinquilina.

“Caro fratello, lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire. All’interno della casa ti ho visto felice, allegro, innamorato oserei dire, ma anche affranto, distrutto. Io so bene che quando stai male non è per Sophie che hai appena conosciuto, ma per le tante delusioni sentimentali che ti sono cadute addosso come macigni”, ha detto chiaramente la sorella di Alessandro.

Gf Vip, la sorella di Alessandro Basciano: “Forse per te più giusta Jessica”

Alla sorella di Basciano non piace Sophie, ma per Jessica sembra riservare un giudizio diverso.

“Con Sophie ci sono stati alti e bassi, è molto giovane, leggera, spensierata, vive tutto come una farfalla, bella, leggiadra, alla ricerca del fiore più bello. Ci mette il cuore a modo suo ma non ha il tuo passato, il tuo spessore”, commenta Giorgia Nicole. Senza titubanze, ha aggiunto: “Forse per te sarebbe stata più giusta Jessica, più grande, più matura”.