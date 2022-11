La sorella di Nikita, Jessica Pelizon, è infuriata con la produzione del GF Vip.

Stando al suo racconto, Alfonso Signorini e il suo staff stanno impedendo a lei e al suo avvocato di parlare con la familiare. Per questo li definisce “disonesti con i concorrenti“.

Jessica Pelizon, sorella di Nikita, non ha alcun dubbio: la produzione del GF Vip è “disonesta” con i concorrenti del reality e mostra loro soltanto ciò che preferisce. La ragazza ha iniziato a perdere le staffe quando Alfonso Signorini e il suo staff hanno reso pubblico il rapporto della sorella con Valerio Tremiterra.

Via Twitter, Jessica ha tuonato:

“Fidanzato è una parola grande, lo diceva lei stessa, era una conoscenza di pochi giorni ma loro continuano e sinceramente stanno stufando. Mia sorella si è vista con Valerio per 20 giorni, ci sono messaggi e persone che lo possono confermare, ma non vogliamo diffondere messaggi personali di Nikita a differenza sua. Lui ha leso la sua privacy inviando un loro video privato in giro. Mia sorella si è arrabbiata moltissimo, lui dice che ha inviato il video ad un amico e quest’ultimo lo ha reso pubblico, indifferentemente da com’è andata, ha commesso un reato. Quando Niki uscirà vedrà che vorrà fare. Ora le manda gli aerei per giustificarsi”.

Secondo Jessica, lo staff del GF Vip sta insistendo sul flirt di Nikita con Valerio, senza permettere loro di intervenire.

Sempre via Twitter, la sorella della Vippona ha proseguito:

“Perché continuate a farle sentire solo una campana e state continuando a non permettere né a me, né al team, né all’avvocato di venire a parlare con lei per metterla davanti alla verità. Devo ammettere che non pensavo che foste così disonesti nei confronti dei concorrenti. Non ce l’ho con gli autori, vorrei semplicemente un chiarimento, perché le fanno vedere le cose solo in parte? Per esempio, ieri tutti dolci con il video di Wilma e Daniele e non le hanno mostrato come Wilma la massacra alle spalle per gelosia”.