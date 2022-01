GF Vip, la stoccata di Alex Belli: “Preoccupatevi perché…”

A poche settimane dalla sua squalifica dal GF Vip Alex Belli si è scagliato contro alcuni concorrenti del programma.

Alex Belli ha scagliato una frecciatina infuocata contro i suoi ex compagni d’avventura al Grande Fratello Vip 6 che, a suo dire, anziché lamentarsi dei blocchi riservati a lui all’interno del programma, dovrebbero chiedersi come mai non ci sarebbero stati mai spezzoni su di loro.

Alex Belli contro i concorrenti del GF Vip

Dopo alcune settimane dalla sua squalifica al GF Vip Alex Belli ha scagliato una frecciatina contro i suoi ex colleghi del GF Vip che, a suo dire, continuerebbero a preoccuparsi dei blocchi sul suo conto:

“Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande?”, ha tuonato Belli, e ancora: “La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!”

Alex Belli: Soleil Sorge e Delia

Nelle ultime settimane Alex Belli è stato al centro del clamore mediatico per il suo “triangolo” con Soleil Sorge e la moglie, Delia Duran. Alla fine Delia ha deciso di perdonarlo e di farlo tornare a casa con lei a Milano, ma Belli ha continuato a esprimere i suoi sentimenti anche verso Soleil che, dal canto suo, non sembra intenzionata a perdonarlo. “Mi ha deluso il suo comportamento in quel momento, ma gli voglio bene dell’anima e mi manca un sacco”, ha anche dichiarato Soleil Sorge in merito a Belli.

Alex Belli: Delia Duran al GF Vip

Delia Duran intanto è attesa al GF Vip in qualità di nuova concorrente ma, secondo i rumor in circolazione, il suo ingresso sarebbe slittato a causa della sua positività al Coronavirus. Sulla vicenda al momento non vi sono conferme e in tanti attendono di sapere cosa accadrà tra lei e Soleil Sorge nel caso in cui Delia varcherà la soglia del reality show.