Gf Vip, la strategia di Amedeo Goria per conquistare Ainett Stephens: si scalda i piedi con il phon

Si scalda i piedi con il phon per dormire con Ainett Stephens, la quale tuttavia non sembra gradire la sorpresa e desidera cambiare stanza.

Dopo essere apparso in mutande in giro per casa e aver alimentato i commenti del web, al Gf Vip Amedeo Goria torna a far parlare di sé: finito spesso sulle pagine di cronaca rosa per via delle sue love story particolarmente discusse, anche nella casa più spiata d’Italia spera che Cupido faccia il suo corso e cerca di conquistare Ainett Stephens.

Amedeo Goria e Ainett Stephens, lui cerca di conquistarla

Nella casa più spiata d’Italia cominciano a delinearsi le prime antipatie, ma i fan sperano soprattutto in nuovi amori. Anche quest’anno sbocceranno nuove love story?

Lo spera in particolare Amedeo Goria, che sembra interessato alla famosa “gatta nera” de “Il mercante in fiera”.

Il famoso giornalista sportivo cerca di conquistarla e i suoi compagni, tra risate e battute, gli offrono qualche spunto.

Amedeo Goria, la strategia per conquistare Ainett Stephens

Il consiglio è arrivato da un’altra gieffina, ma lui l’ha seguito alla lettera. Così Goria ha iniziato a scaldarsi i piedi con il phon, suscitando non poco stupore tra i compagni. In questo modo, l’ex marito di Maria Teresa Ruta avrebbe voluto entrare nel letto di Ainett e scaldarle i piedi.

Dalle prime indiscrezioni, tuttavia, pare che lei non sia molto entusiasta del gesto di Amedeo, tanto da volere cambiare stanza.

Oltre alle risate dei coinquilini, la scelta di Goria per fare colpo su Ainett Stephens ha suscitato una certa ilarità anche sui social.

Su Twitter, per esempio, c’è chi scrive: “Lui che la prega di dormire ancora insieme e lei in difficoltà immensa che non sa come dirgli che vorrebbe scappare da quel letto.

Che disagio”.